Les avocats de Trump informés qu'ils doivent s'attendre à une inculpation

Todd Blanche et John Lauro ont été reçus jeudi par des responsables du bureau du procureur spécial Jack Smith, ont indiqué les chaînes NBC et ABC. Les avocats ont été informés qu'ils devaient s'attendre à une inculpation, d'après NBC, qui cite deux sources anonymes. Le 18 juillet, M. Trump avait annoncé avoir reçu une lettre de Jack Smith l'informant qu'il était visé personnellement par l'enquête fédérale sur l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Ce jour-là, une foule de ses partisans avait envahi les lieux pour tenter d'empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden. Selon plusieurs médias américains, Jack Smith avait déjà fait savoir dans sa lettre à M. Trump qu'il le visait pour trois chefs d'accusation : complot à l'encontre de l'Etat américain, entrave à une procédure officielle et privation de droits. Le tempétueux homme politique et milliardaire, grand favori des primaires républicaines pour 2024, est déjà doublement inculpé par la justice: dans l'affaire des documents confidentiels de la Maison Blanche et pour des paiements suspects à une ancienne actrice de films X. (Belga)