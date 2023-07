Les Belges à l'étranger - Leandro Trossard marque un doublé lors de la victoire d'Arsenal sur Barcelone

Le Diable Rouge a marqué les troisième (55e) et quatrième (78e) buts de son équipe, donnant l'avantage aux 'Gunners'. En première période, Arsenal était revenu deux fois au score, par Bukayo Saka (13e) et Kai Havertz (43e), après les buts de Robert Lewandowski (7e) et Raphinha (34e). Après le doublé de Trossard, Ferran Torres (88e) a réduit l'écart et Fabio Vieira (90e) a fixé le score à 5-3. (Belga)