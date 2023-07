Les globicéphales qui avaient survécu à un échouage massif en Australie euthanasiés

Les baleines faisaient partie d'un groupe de 97 animaux qui se sont échoués mardi sur la plage de Cheynes, à quelque 450 kilomètres au sud-est de Perth. Cinquante-deux baleines étaient déjà mortes dans la nuit de mardi à mercredi, tandis que des efforts de sauvetage ont été déployés pour ramener les 45 autres encore en vie dans des eaux plus profondes tout au long de la journée de mercredi. Cependant, les animaux se sont de nouveau échoués plus tard dans la journée, a expliqué le Service des parcs naturels et de la faune (Parks and Wildlife Service). "Malheureusement, la décision a dû être prise d'euthanasier les baleines restantes pour éviter de prolonger leurs souffrances." "Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la tentative de sauvetage des baleines au cours des deux derniers jours", a ajouté le service. Quelque 250 bénévoles inscrits, plus de 100 employés du Parks and Wildlife Service et d'autres agences ont en effet "travaillé sans relâche dans l'eau et hors de l'eau". Le groupe de globicéphales avait été repéré pour la première fois au large de la côte lundi en fin de journée et passé la majeure partie de la journée de mardi blottis l'un contre l'autre, ce qui a fait craindre un échouage. En septembre 2020, environ 470 globicéphales à longues nageoires avaient été retrouvés échoués sur quatre sites à Macquarie Heads, sur la côte ouest de la Tasmanie, ce qui constitue le plus grand échouage collectif jamais enregistré en Australie. Les globicéphales noirs font partie des espèces les plus fréquemment impliquées dans les échouages massifs en Australie. (Belga)