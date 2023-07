Levée de la suspension du contrat d'exportation de New Lachaussée vers la Serbie

Une délégation belge s'était rendue en Serbie la semaine dernière pour vérifier que le matériel wallon envoyé dans cet État des Balkans n'était pas détourné vers la Russie ou le Bélarus. Selon ses conclusions, rien n'indique que les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de Moscou et de l'embargo russe ont été contournées. La décision prise mardi par le ministre-président wallon se base sur ce rapport, a précisé son cabinet. Le 4 juillet dernier, Elio Di Rupo avait suspendu préventivement, avec effet immédiat, les licences en cours de validité pour New Lachaussée vers la Serbie, après avoir pris connaissance des conclusions d'un rapport de Wallonie Entreprendre sur un audit de KPMG concernant les possibles liens entre la société liégeoise et la Russie, avec la Serbie en troisième larron. (Belga)