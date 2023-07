Loups en Flandre - Le loup retrouvé mort dans le Limbourg est bien August

Les premiers éléments indiquaient déjà que c'était August, en partie parce qu'il s'agissait d'un animal adulte et que ses dents étaient déjà considérablement usées. Sur base d'une comparaison des caractéristiques externes avec les images existantes d'August, on peut conclure avec "presque certitude" qu'il s'agit bien du loup adulte, affirme l'INBO. Les tests ADN n'ont cependant pas encore apporté la réponse définitive. L'autopsie a montré que l'animal pesait 49,18 kg et avait 5,5 kg de mouton dans son estomac. Le matin du décès, un signalement pour un mouton dévoré avait été effectué à Bocholt. L'INBO pense dès lors que le loup revenait de là lorsqu'il a été percuté par une voiture. Cela n'est pas non plus encore confirmé par des tests ADN. La cause du décès est un traumatisme contondant. La colonne vertébrale et le bassin de l'animal ont été brisés, le diaphragme et le péricarde rompus et le foie brisé. Tout indique une collision par un véhicule, conclut l'INBO. (Belga)