Menaces contre De Croo - L'ancien militaire ayant menacé M. De Croo remis aux autorités judiciaires belges

L'homme sera entendu vendredi par la police judiciaire fédérale, puis par le juge d'instruction. Celui-ci décidera de la suite du dossier et de la détention éventuelle de Sam H, a ajouté le parquet fédéral. Sam H. avait diffusé sur les réseaux sociaux le 7 juillet dernier une vidéo où on le voyait tirer quatre coups de feu sur une photo du Premier ministre. Le parquet du Limbourg, où réside l'intéressé, avait immédiatement ouvert une enquête, reprise depuis lors par le parquet fédéral. Les services de police étaient conscients que l'homme souffrait de problèmes psychologiques tout en entretenant des sympathies pour les idées d'extrême droite. Membre d'une bande de motards, il avait déjà eu maille à partir avec la justice par le passé. Dans le cadre des menaces qui auraient été proférées par Sam H. à l'encontre de M. De Croo, un mandat d'arrêt européen a été délivré par un juge d'instruction belge. L'homme a été localisé en Norvège et finalement arrêté dans un centre commercial d'Oslo, où il avait attiré l'attention en raison d'une attitude jugée menaçante. Son habitation de Bourg-Léopold a par ailleurs été perquisitionnée par la police mais aucune arme, munition ou explosif n'y a été découvert. La Norvège a remis Sam H. aux autorités judiciaires belges jeudi vers 20h00. Les faits sont qualifiés à ce stade de préparation d'une infraction terroriste ainsi que de menace de commettre une infraction terroriste, a précisé le parquet fédéral. (Belga)