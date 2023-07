Météo - La Belgique sous la pluie

Jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi, sous une nébulosité toujours abondante, des périodes de pluies sont encore prévues principalement sur le sud du pays, alors qu'ailleurs le temps sera un peu plus sec. Toutefois sur l'est, les averses pourront être un peu plus présentes avec là un risque d'un coup de tonnerre. Les minima seront compris entre 15 et 17 degrés sous un vent modéré de sud-ouest, d'abord encore assez fort à la Côte. Vendredi matin, la nébulosité restera souvent abondante avec encore des précipitations, plus marquées sur le sud et l'est du pays. Dans l'après-midi, des éclaircies se développeront principalement sur la partie nord du territoire mais le risque d'averses demeurera, et en Ardenne, un coup de tonnerre restera possible. Les maxima oscilleront entre 18 degrés sur les sommets ardennais et jusqu'à 24 degrés en plaine. En soirée de vendredi et la nuit suivante, le temps restera souvent sec au nord du pays avec des éclaircies. Tandis qu'au sud, nuages et précipitations resteront bien présents. Samedi, il fera nuageux avec des averses localement accompagnées d'orages. En soirée, le temps deviendra enfin sec avec des éclaircies. Dimanche, la nébulosité sera variable avec le risque de quelques averses isolées. (Belga)