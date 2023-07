Mobilité à Bruxelles - Deux nouvelles stations du métro bruxellois accessibles en ascenseur

"Grâce à ces derniers travaux, ce sont aujourd'hui 55 stations sur les 69 que compte le (pré)métro bruxellois, qui sont complètement équipées d'ascenseurs afin d'accéder de plain-pied, sans rupture, de la surface jusqu'aux quais", indique l'administration régionale dans un communiqué. "Après Anneessens et Porte de Hal en novembre dernier, c'est au tour de Madou et Jacques Brel d'être maintenant accessibles aux personnes à mobilité réduite et déficientes visuelles. Cela sera également utile à tous les autres usager(e)s, notamment les parents avec poussettes ou les personnes âgées. Cinquante-cinq stations sont maintenant accessibles et nous continuons avec quatre chantiers en cours", complète la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt, citée dans le communiqué. Des travaux sont actuellement en cours dans quatre stations : Simonis, Horta, Albert et Parc, le permis d'urbanisme est obtenu pour Hôtel des Monnaies et des demandes de permis sont également introduites pour Boileau et Ribaucourt. (Belga)