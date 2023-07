Mondial féminin 2023 - Les USA et les Pays-Bas partagent, le Portugal se relance, le Nigeria surprend l'Australie

Dans ce remake de la finale de la dernière édition, en 2019, remportée 2-0 par les Etats-Unis, les Pays-Bas ont ouvert le score par Jill Roord (17e). La capitaine Lindsey Horan (62e) a égalisé. Ce partage met un terme à la série record des Américaines, qui restaient sur treize victoires consécutives en Coupe du monde. Dans l'autre match du groupe, le Portugal a battu 2-0 le Vietnam à Hamilton. Telma Encarnacao (7e) et Kika Nazareth (21e) ont offert à la Seleçao la première victoire de son histoire en Coupe du monde féminine. Les Portugaises (3 points) peuvent encore rêver de la qualification en huitièmes de finale. Les Vietnamiennes (0) sont éliminées. Lors de la dernière journée, mardi prochain, les Etats-Unis rencontreront le Portugal. Dans le même temps, les Pays-Bas affronteront le Vietnam. Dans le groupe B, l'Australie, co-organisateur du Mondial, a été surprise 2-3 par le Nigeria, à Brisbane. Après le but d'ouverture d'Emily Van Egmond (45e+1), les Super Falcons ont rapidement égalisé par Uchenna Kanu (45e+6). Osinachi Ohale (65e) et Asisat Oshoala (72e) ont complété le retournement de situation en seconde période. Alanna Kennedy (90+10) a réduit l'écart en fin de rencontre. Le Nigeria (4 points) rejoint le Canada, qui a battu l'Irlande 2-1 mercredi, en tête du groupe. L'Australie suit avec 3 points. L'Irlande est éliminée. Lundi, l'Australie défiera le Canada et le Nigeria rencontrera l'Irlande. (Belga)