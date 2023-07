Mondiaux de natation - Léon Marchand s'offre un troisième sacre à Fukuoka

Marchand s'est imposé en 1:54.82, s'emparant du record d'Europe que détenait Laszlo Cseh depuis le 29 juillet 2009 (1:55:18). Il a devancé les Britanniques Duncan Scott, deuxième en 1:55.95, et Tom Dean, troisième en 1:56.07. Marchand, 21 ans, avait déjà remporté le 400m quatre nages, avec un record du monde à la clé, et le 200m papillon. Vainqueur du 200m et du 400m quatre nages l'an passé à Budapest, il devient le premier nageur français à détenir cinq couronnes mondiales dans des épreuves individuelles. (Belga)