Mondiaux de para natation - Trois Belges participeront aux Mondiaux de Manchester

Lebrun disputera le 100m brasse et le 200m quatre nages dans la classe S10-SB9-SM10. La Stavelotaine avait décroché le bronze sur 100m brasse et "tentera de réitérer la performance cette année", selon le communiqué du Comité paralympique belge. De Visser est engagé sur 400m libre et 100m dos dans la classe S9-SB8-SM9. Parmentier s'alignera sur 100m brasse dans la classe SB14. Les trois nageurs belges ont effectué un stage à Belek, en Turquie. L'objectif est de "confirmer leurs progrès sur leurs distances respectives". "Les qualifications en finale avec d'éventuels records personnels à la clé sont déjà un bel objectif pour l'équipe belge", a ajouté le Comité paralympique belge. Cette 11e édition des Mondiaux de para natation réunira 546 athlètes issus de 67 pays et constituera une première chance de décrocher des places de quota pour leur pays en vue des Jeux Paralympiques de Paris 2024. (Belga)