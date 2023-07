Philippines: 23 morts et six disparus après le chavirement d'un bateau dans un lac

Le MBCA Princess Aya venait de quitter la ville de Binangonan pour rejoindre l'île de Talim, au milieu du lac, pour sa traversée habituelle quand une bourrasque l'a déséquilibré, provoquant la panique des passagers. Ces derniers "se sont placés à bâbord, faisant ainsi tanguer puis chavirer le bateau" à 45 mètres du rivage, selon le porte-parole des garde-côtes, Armando Balilo, interrogé à la radio à Manille. Quarante personnes ont pu être sauvées et 23 corps ont été repêchés. Plusieurs heures après l'accident, les secours continuaient à chercher six personnes encore portées disparues, a déclaré Kenneth Cirados, responsable des secours de la municipalité. Les Philippines ont été touchées jusqu'à jeudi matin par le typhon Doksuri. L'accident a eu lieu en début d'après-midi sur le lac de Laguna, quelques heures après le départ du typhon et alors que l'embarcation avait reçu l'autorisation de reprendre les traversées, a précisé M. Balilo. Le bateau est un moyen de transport indispensable aux Philippines, un archipel de plus de 7.000 îles, et les accidents sont fréquents, notamment sur les petits bateaux en bois faisant la navette d'une île à l'autre. Le typhon Doksuri a fait au moins six morts selon l'Agence France Presse, qui cite des chiffres officiels diffusés jeudi, et 26.000 déplacés selon l'agence de presse allemande DPA. (Belga)