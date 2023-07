Rappel de l'article "balançoire 3 en 1" de la marque "Playtive" vendu chez Lidl

En raison d'un défaut de fabrication, il n'est pas exclu que, pour certains produits portant le numéro d'article susmentionné, le siège de la balançoire ne bascule vers l'avant ou vers l'arrière de façon incontrôlée lors de l'utilisation. "Vu le risque de blessure, la société OWIM GmbH & Co. KG demande à tous ses clients de tenir compte sans tarder de ce rappel et de ne plus utiliser l'article en question", est-il écrit dans le communiqué diffusé jeudi. L'article en question a été vendu chez Lidl Belgique & Luxembourg du 22 mars au 26 juillet. Il peut être restitué dans n'importe quel magasin Lidl. Son prix d'achat sera remboursé, même sans présentation du ticket de caisse. (Belga)