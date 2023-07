Réforme de la justice en Israël - L'Onu appelle Israël à "tenir compte" des manifestants contre la réforme judiciaire

"J'exhorte ceux qui détiennent le pouvoir à tenir compte des appels des personnes engagées dans cette mobilisation, des personnes qui ont placé leur confiance dans l'idée d'une justice indépendante", afin de "protéger les droits de tous", a déclaré M. Türk dans un communiqué. "Ce vaste mouvement social a grandi au fil des mois pour défendre (...) et protéger l'espace démocratique et l'équilibre constitutionnel construit avec tant d'efforts en Israël", poursuit-il. "Il démontre l'étendue de l'inquiétude publique". Depuis son annonce en janvier, le projet de réforme de la justice a déclenché l'un des plus grands mouvements de contestation de l'histoire d'Israël, qui s'est intensifié à l'approche du vote. Lundi, le Parlement a approuvé - majorité, qui comprend des partis juifs ultra-orthodoxes et d'extrême droite, contre opposition - une mesure cristallisant les tensions, puisqu'elle limite la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement. La clause dite du "caractère raisonnable", visée par la mesure devenue loi, avait contraint en janvier M. Netanyahu à démettre de ses fonctions le numéro deux du gouvernement, Arié Dery, condamné pour fraude fiscale, à la suite de l'intervention de la Cour suprême. Pour l'homme fort du Likoud, parti conservateur, la réforme est "nécessaire" pour "rétablir un équilibre entre les pouvoirs". Le vote de lundi a ravivé les protestations, avec des menaces de grève émanant de plusieurs secteurs comme le barreau israélien, les médecins ou le principal syndicat Histadrout. Les manifestations ont attiré des Israéliens de tous horizons politiques et sociaux, laïques ou religieux, militants pacifistes, cols bleus ou travailleurs du secteur de la technologie mais aussi des réservistes de l'armée. (Belga)