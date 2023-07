Russie: quatre morts dans un accident d'hélicoptère en Sibérie

"Dans le village de Tioungour (...) l'engin s'est écrasé et a pris feu alors qu'il s'apprêtait à atterrir", a indiqué dans un communiqué publié sur Telegram la branche locale du ministère russe des Situations d'urgence. Après l'accident, le ministère avait évoqué six morts, neuf blessés et une personne saine et sauve. Puis il a annoncé que deux personnes supplémentaires avaient survécu. "Il était présumé que (ces) deux personnes étaient sous les débris mais elles ont en fait quitté l'appareil par leurs propres moyens et sont allées à pied à l'hôpital en état de choc, elles ont des blessures légères", a indiqué la branche locale du ministère, citée par l'agence Ria Novosti. Sur Telegram, le ministère russe des Situations d'urgence donne comme dernier bilan quatre morts, dix blessés et deux personnes n'ayant pas besoin de soins médicaux. Cet hélicoptère Mi-8 a percuté des fils électriques, ce qui a entraîné sa chute, selon des informations préliminaires évoquées par le ministère, qui a diffusé des images montrant des pompiers en train de maîtriser le feu sur l'engin et des débris sur un terrain herbeux. Selon l'agence de l'aviation civile, l'hélicoptère appartient à la compagnie Altaï Avia et transportait un groupe de touristes. Les accidents d'avions et d'hélicoptères, très utilisés dans les régions éloignées du pays, sont fréquents en Russie, entraînés souvent par de mauvaises conditions météorologiques, des erreurs de pilotage ou des problèmes techniques. (Belga)