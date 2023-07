Sécheresse - La situation devrait revenir proche de la normale en Wallonie

La pluie est tombée ces derniers jours et il est prévu qu'une vague de précipitations perdure tout le week-end, avec des cumuls de 20 à 30 mm attendus en Wallonie. Malgré ces tendances positives et un retour vers la normale, le sud du pays ne sort pas encore tout à fait de sa situation de sécheresse. En effet, les précipitations récentes étaient plutôt modérées. De plus, les feuilles et les bourgeons présents sur la végétation en été absorbent davantage l'humidité qu'à d'autres périodes de l'année. Les précipitations que connait actuellement la Wallonie permettent donc d'humidifier les sols et de ralentir la baisse des niveaux des nappes phréatiques et des cours d'eau, mais pas de le relever. De manière générale, le niveau des barrages-réservoirs reste faible et leurs restitutions limitées, afin de préserver les réserves en eau potable, qui sont globalement bonnes. Concernant les eaux souterraines, le niveau continue à diminuer lentement, même s'il se maintient dans la fourchette basse des années précédentes. La production et la distribution d'eau potable est donc assurée normalement en Wallonie. Les communes de Stoumont et Rochefort sont toutefois soumises à des arrêtés de police de restriction de l'usage de l'eau, au vu de leurs difficultés d'approvisionnement. La commune de Gouvy a, quant à elle, pris un arrêté de restriction préventif, afin de se préparer en cas de sécheresse plus importante au cours de l'été. (Belga)