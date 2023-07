Sfinks Mixed espère accueillir du monde malgré la météo maussade

Lors de la journée d'ouverture sont attendus Bart Peeters et son groupe habituel De Ideale Mannen ou encore Sahad, le "James Brown sénégalais", qui combine un large éventail de genres. Sur la scène DJ, les festivaliers pourront entre autres voir à l'oeuvre Papa Mojito et Lady S. Les jours suivants se succèderont sur le podium le chanteur Salif Keïta, l'icône du reggae et du dancehall Tanya Stephens et la "reine de l'afropop", la Nigériane Yemi Alade. (Belga)