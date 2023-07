Six nouvelles nuits de fermeture du tunnel de Hyon début août

Le tunnel sera totalement fermé à la circulation de 20h00 à 06h00 du lundi 31 juillet au mardi 1er août ; du mardi 1er août au mercredi 2 août ; du mercredi 2 août au jeudi 3 août ; du jeudi 3 août au vendredi 4 août ; du lundi 7 août au mardi 8 août et du mardi 8 août au mercredi 9 août. Les usagers seront déviés via le Boulevard Dolez et l'avenue des Guérites afin de reprendre le ring. Les fermetures de nuit permettront de finaliser le démontage du bardage acoustique présent au sein du tunnel (celui situé au niveau des rampes d'accès sera démonté ultérieurement), effectuer des réparations de béton, placer la protection passive anti feu au niveau des zones comprenant le bardage acoustique et réaliser des essais préalables au niveau du voile latéral gauche dans le cadre de l'étude permettant l'élargissement de l'une des portes d'accès au local technique. Ces travaux s'inscrivent dans le contexte d'un chantier de rénovation plus large, représentant un budget de près de 3,3 millions d'euros HTVA financé par la Sofico. (Belga)