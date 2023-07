Toujours porté par les hausses de prix, McDonald's enregistre un 2e trimestre dynamique

D'avril à fin juin, les ventes à nombre de magasins comparables, l'indicateur de référence dans le secteur qui exclut les variations de change et n'inclut que les magasins ouverts depuis au moins 13 mois, ont progressé de 11,7%. Aux États-Unis, son plus gros marché, elles ont grimpé de 10,3%, dopées par les prix en hausse, mais aussi par une bonne fréquentation de ses restaurants, indique la compagnie. Cette dernière cite également l'effet de ses campagnes de marketing, ainsi qu'une montée en puissance des ventes en ligne. Les revenus ont aussi été soutenus à l'international, en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne et en Chine. Dans ce pays, le chiffre d'affaires avait été pénalisé l'an dernier par les stricts confinements imposés par le gouvernement face à la résurgence du Covid-19. Au total, au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de la multinationale a progressé de 14% à 6,5 milliards de dollars. Le bénéfice net de McDonald's affiche quant à lui une forte hausse à 2,31 milliards de dollars (+94%). L'an dernier, il avait en effet été pénalisé par une charge de 1,2 milliard de dollars sur cette période, liée à la vente de ses restaurants en Russie. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action, qui fait référence à Wall Street, a atteint 3,17 dollars (+24%), au-delà des attentes du marché. L'annonce était saluée par les investisseurs jeudi, l'action montant de presque 2% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York. (Belga)