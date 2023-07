Tour de France Femmes - Neuf coureuses repêchées après avoir fini hors délai

Le groupe, qui comprenait la Finlandaise Lotta Henttala et la Néerlandaise Maaike Boogaard de AG Insurance-Soudal Quick-Step, a terminé à 1:53 du temps limite. Elles ont néanmoins été repêchées, car elles avaient perdu 2:10 au passage à niveau. Six autres coureuses ont quitté les routes du Tour jeudi. La sprinteuse néerlandaise Lorena Wiebes, la Suédoise Jenny Rissveds et la Norvégienne Mie Bjorndal Ottestad n'ont pas pris le départ de la 5e étape. La Française Evita Muzic, la Canadienne Gabrielle Pilote-Fortin et la Polonaise Kaja Rysz en cours d'étape. Il reste 137 concurrentes dans la course. (Belga)