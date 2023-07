Tricherie antipollution - Volkswagen condamné à verser des dommages et intérêts à hauteur de 5%

Les acheteurs dupés recevront un dédommagement à hauteur de 5% du prix d'achat ou de 5% de la différence entre le prix d'achat et le prix de revente si l'acheteur n'est plus propriétaire. Le tribunal considère que seul Volkswagen est responsable, et non les autres marques du groupe, ni l'importateur VW D'Ieteren. (Belga)