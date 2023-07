Un distributeur de billets visé par trois explosions à Tielt-Winge

Les explosions ont eu lieu vers 03h40 du matin. Les riverains ont été surpris par trois fortes détonations. La police et les services de secours ont constaté sur place que le distributeur de billets du centre commercial avait été visé. Les dégâts sont importants mais sont limités à l'appareil. On ignore à ce stade si les auteurs ont pu emporter le contenu du distributeur. Le parquet de Louvain a été avisé des faits. Le laboratoire scientifique de la police fédérale est sur place, ainsi que le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) de la Défense. (Belga)