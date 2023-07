Une Norvégienne et un Népalais, les plus rapides à gravir les 14 sommets de plus de 8.000m

Le duo a escaladé ces 14 sommets en trois mois et un jour (92 jours), selon un communiqué de leur équipe. Le record était détenu par le Népalo-Britannique Nirmal Purja, qui l'avait établi avec fracas en 2019, en seulement six mois et six jours, effaçant des tablettes le Polonais Jerzy Kukuczka qui avait accompli ces ascensions en 7 ans, 11 mois et 14 jours dans les années '80. Ce record reflète la "détermination inflexible" de Tenjin Sherpa et Kristin Harila, "leur travail d'équipe et leur pure ténacité pendant l'ensemble de cette entreprise monumentale", a déclaré leur équipe dans ce communiqué. "La collaboration entre Harila et Lama (le surnom de Tenjin Sherpa, NDLR) a mis en valeur l'essence de l'unité dans l'alpinisme, transcendant les frontières et les cultures pour atteindre ensemble l'excellence", a-t-elle ajouté. Une quarantaine d'hommes environ et quelques femmes seulement ont atteint les 14 plus hauts sommets du monde, culminant au-dessus de 8.000 mètres. L'alpiniste italien Reinhold Messner, en 1986, est le premier à avoir accompli cette performance. (Belga)