Alost: le mineur suspecté d'avoir poignardé un jeune placé en institution

L'incident s'est produit dimanche vers 20h30 dans un tunnel de la gare. À ce moment, il pleuvait beaucoup et il y avait beaucoup de monde dans le tunnel. Un jeune homme aurait voulu dépasser un groupe mais s'est retrouvé dans une petite bagarre et aurait donné un coup de couteau. Selon la police, le jeune homme poignardé n'a pas été blessé grièvement et a quitté l'hôpital lundi. Le parquet de Flandre orientale a identifié un mineur suspecté des faits. Il a été présenté à un juge d'instruction, qui l'a placé en institution fermée. (Belga)