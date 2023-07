AstraZeneca rachète un portefeuille de médicaments de Pfizer

Astrazeneca et sa filiale spécialisée dans les traitements de pointe pour les maladies rares Alexion "annoncent un accord ferme de rachat" pour un portefeuille de programmes de thérapie génique en phase de développement pré-clinique de Pfizer, souligne Astrazeneca dans son communiqué. Le groupe précise qu'il y a "plus de 7000 maladies rares connues et il est considéré que 80% sont causées par des mutations génétiques. La médecine génomique est donc conçue pour traiter ou guérir ces maladies en agissant sur le gène déficient". La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre. (Belga)