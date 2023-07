ATP Hambourg - Sander Gillé et Joran Vliegen se qualifient pour leur 4e finale de la saison

Un break dans chaque set, à 4-3 dans la première manche et à 2-2 dans la seconde, a suffi aux deux Belges pour s'imposer. Ils ont manqué deux balles de match (à 5-3 et dans le dernier jeu) avant de conclure la partie. En finale, la paire belge de Coupe Davis affrontera soit le duo composé du Serbe Nikola Cacic (ATP 74) et du Roumain Victor Vlad Cornea (ATP 85) soit les Allemands Kevin Krawietz (ATP 15) et Tim Pütz (ATP 23) qui forment la paire tête de série N.3. Gillé et Vliegen disputeront en Allemagne leur quatrième finale cette saison après celles remportées à Pune et à Estoril et celle perdue à Roland-Garros. Au total, le duo belge a joué dix finales ensemble sur le circuit principal et a remporté sept titres. C'est la première fois qu'ils atteignent le dernier acte d'un tournoi ATP 500. A l'exception de Roland-Garros, qui est un tournoi du Grand Chelem, toutes leurs précédentes finales ont eu lieu dans des ATP 250. (Belga)