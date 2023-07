Biden recevra les dirigeants du Japon et de Corée du Sud le 18 août

Ce sommet trilatéral avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol se déroulera à Camp David, une résidence de vacances des présidents américains proche de Washington. La rencontre, qui était prévue depuis un certain temps mais dont la date n'avait pas encore été rendue publique, illustre les intenses efforts de Washington pour établir un dialogue à trois avec le Japon et la Corée du Sud, deux alliés stratégiques des Américains dans la région. Il s'agit pour la Maison Blanche, en encourageant le dialogue longtemps très difficile entre les deux pays asiatiques, de faire front commun face à la menace nord-coréenne et face à la Chine. La Corée du Sud reste marquée par la colonisation brutale de la péninsule coréenne par le Japon entre 1910 et 1945. En 2018, la justice sud-coréenne avait ordonné à des entreprises nippones de verser des compensations pour le travail forcé subi par de nombreux Coréens pendant l'époque coloniale, provoquant une crise diplomatique majeure. Séoul a toutefois présenté en mars un plan d'indemnisation qui ne prévoit pas de participation financière obligatoire du Japon. Les deux pays ont par ailleurs relancé leurs relations commerciales et organisent à nouveau des rencontres régulières entre leurs dirigeants. (Belga)