BNXT League - Mons engage le jeune meneur belge Louis Baertsoen

Passé par les centres de formation du Sparta Laarne et de Falco Gand, Baertsoen, 19 ans, a débuté chez les seniors à Aarschot en TDM2, la troisième division belge. La saison dernière, il a tenté sa chance aux États-Unis à l'académie TMG Prep en Californie où il a compilé 10,2 points, 5,1 assists, 2,3 rebonds et 1,3 interceptions de moyenne. "De retour en Belgique, Louis Baertsoen a eu l'opportunité de s'entraîner avec Mons-Hainaut en fin de saison et a pu convaincre le staff sportif du club. Nous sommes convaincus qu'il continuera à progresser au sein de notre club", peut-on lire dans le communiqué du club. (Belga)