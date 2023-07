Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 recule arGEN-X et WDP en tête

Après résultats également, Umicore (27,28) et Proximus (7,07) cédaient 0,4 et 1,5% alors qu'à l'inverse, Aperam (28,65) et Cofinimmo (69,90) regagnaient 0,5 et 0,6%. Hors indice, Bekaert (41,96) voyait ses résultats accueillis par un recul de 2,5%, ceux de Ontex (7,68) étant salués par une hausse de 2,9%. KBC (68,62) valait 0,8% de plus que jeudi tandis que Ageas (38,53) et AB InBev (53,34) reculaient de 0,5 et 0,2%, Melexis (95,00) et Barco (20,46) de 0,5 et 0,6%. Galapagos (36,60) et UCB (79,62) étaient négatives de 0,7 et 1,5% contrairement à Solvay (108,35) qui s'appréciait de 0,7%. D'Ieteren (158,30) et Elia (111,70) cédaient 0,7 et 0,6% tandis que Sofina (213,60) reperdait 0,2%. Iep Invest (5,25) et Qrf (10,30) progressaient par ailleurs de 2,9 et 2,5%, Sipef (57,60) remontant de 3,2% tandis que Engie (14,888) et Econocom (2,56) perdaient 2,8 et 1,7%. Mithra (1,294) poursuivait enfin sa glissade avec une nouvelle décote de 14,7%, Celyad (0,50) reculant de 5,3% tandis que Biosenic (0,0568) remontait de 4,8%. L'euro s'inscrivait à 1,0965 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0995 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 57.175 euros, en progrès de 285 euros. (Belga)