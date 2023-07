Bourse de Bruxelles - Plusieurs résultats ont maintenu le BEL 20 dans le rouge

Le poids-lourd arGEN-X (454,00) chutait de 3,22% dans le sillage de ses résultats, ceux de WDP (27,18) et Proximus (7,04) étant eux-mêmes accueillis par des chutes de 2,65 et 1,95%. Après résultats également, Umicore (27,59) et Cofinimmo (71,10) regagnaient par contre 0,77 et 2,30%, Aperam (28,74) remontant de même de 0,88% tandis que, hors BEL 20, Bekaert (43,12) et Ontex (7,66) s'appréciaient de 0,14 et 2,61%. AB InBev (53,52) et KBC (68,80) gagnaient finalement 0,09 et 1,06%, Ageas (38,51) et Elia (111,80) cédant 0,59 et 0,53%. Melexis (96,70) et Sofina (215,60) étaient positives de 1,31 et 0,75%, Solvay (109,60) et Galapagos (37,28) progressant de 1,91 et 1,08% alors que UCB (79,72) reculait de 1,41%. Iep Invest (5,25) et Qrf (10,45) progressaient par ailleurs de 2,9 et 4%, Sipef (57,60) et la BNB (584,00) remontant de 3,2 et 2,1% tandis que Engie (14,99) et Econocom (2,53) perdaient 2,1 et 2,7%. Mithra (1,362) poursuivait enfin sa glissade avec une nouvelle décote de 10,3%, Oxurion (0,0016) reculant de 5,9% alors que Celyad (0,54) et Hyloris (11,70) gagnaient 1,5 et 4%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1040 USD, contre 1,0965 dans la matinée et 1,0995 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 57.020 euros, en progrès de 130 euros. (Belga)