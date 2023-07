Brésil: au moins huit morts dans des explosions dans une coopérative agricole

L'incident d'origine indéterminée s'est produit mercredi en fin de journée sur un site de la coopérative C.Vale à Palotina, une localité de quelque 30.000 habitants de l'Etat de Parana. "A ce stade il y a huit morts confirmés et 11 blessés, qui sont pris en charge dans des hôpitaux de la région", selon un communiqué des pompiers de Parana. Une "dernière victime" est portée disparue, ensevelie "sous le maïs et les débris de l'explosion", a-t-il ajouté. "Les équipes de pompiers sont en train d'étayer les structures et de déplacer la masse de maïs pour achever le sauvetage", précise le communiqué. C.Vale, très gros producteur de soja, de blé et de maïs notamment, opérant dans le sud et le centre-ouest du Brésil, a confirmé un "accident de grandes proportions" dans son unité centrale de grains à Palotina. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a exprimé ses "sentiments et sa solidarité envers les travailleurs et leurs familles" dans un message posté sur Twitter, désormais appelé X. Des habitants ont raconté sur les réseaux sociaux avoir ressenti un grand tremblement parcourant la ville et avoir vu des vitres se briser dans des logements en raison du choc provoqué par les explosions. (Belga)