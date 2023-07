Challenger de Zoug - Joris De Loore se hisse dans le dernier carré après avoir sauvé une balle de match

De Loore a dû sauver une balle de match à 5-6, sur le service de son adversaire, dans le deuxième set. Le Brugeois a ensuite émergé au jeu décisif pour revenir à une manche partout. Dans le set décisif, il a réussi le break à 4-4 et conclu le match dans le jeu suivant. En demi-finales, De Loore défiera soit le Tchèque Jakub Mensik (ATP 200) soit l'Italien Fabio Fognini (ATP 137). Il tentera de se qualifier pour sa troisième finale de l'année. Plus tôt dans la journée, Zizou Bergs (ATP 158) a été éliminé en quarts de finale par l'Autrichien Jurij Rodionov (ATP 117), 6-3, 7-5. Associés en double, Bergs et De Loore ont été éliminés au premier tour. (Belga)