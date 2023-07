Championnats de Belgique d'athlétisme - Dernière chance d'accrocher la qualification pour les Mondiaux à Bruges

Gênée au tendon d'Achille, Thiam a dû déclarer forfait pour les meetings de Monaco et Londres. Elle s'alignera sur le lancer du javelot samedi, et dimanche sur le 100m haies où elle affrontera Noor Vidts, Anne Zagré et Yanla Ndjip Nyemeck, notamment. Vidts, sa concurrente sur l'heptathlon, combinera les haies avec le poids, sur lequel Jolien Boumkwo cherchera à se qualifier pour les Mondiaux. Seront également à observer Merel Maes (hauteur), Elien Vekemans (perche) et Vanessa Sterckendries (marteau). La nouvelle championne d'Europe espoirs du 200m Delphine Nkansa courra le 100m et le 200m. Cynthia Bolingo et Imke Vervaet seront également présentes sur 200m. Helena Ponette et Naomi Van Den Broeck courront le 400m, et leur camarade Belgian Cheetah Camille Laus le 800m. Sur 1.500m, Elise Vanderelst voudra accrocher une place pour Budapest. Déjà qualifiée, Hanne Claes tentera d'améliorer son record national sur 400m haies. Chez les messieurs, le 5.000m verra s'aligner Isaac Kimeli, Robin Hendrix et John Heymans en quête des championnats du monde. Sur 800m, Eliott Crestan et Tibo De Smet prépareront leurs Mondiaux, alors qu'Ismael Debjani se mettra en quête de la qualification sur 1.500m, derrière Ruben Verheyden et Jochem Vermeulen, déjà qualifiés. Alexander Doom visera les Mondiaux sur 400m, avec Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden et Florent Mabille à la lutte pour une place chez les Belgian Tornados. Julien Watrin courra le 200m. Philip Milanov (disque), Thomas Carmoy (hauteur), Timothy Herman (javelot) et Ben Broeders (perche) complèteront l'affiche. (Belga)