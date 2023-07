Clasica San Sebastian - Remco Evenepoel veut "conclure avec une victoire" son règne de champion du monde

La classique basque sera la première course pour Evenepoel, cinq semaines après avoir conquis le titre de champion de Belgique sur route. "J'ai pris quatre ou cinq jours de vacances, puis je suis parti en stage en altitude à Val di Fassa avec l'équipe. J'en ai fait encore un tout seul, et maintenant je suis ici, au Pays basque." Le coureur de 23 ans a reconnu quelques étapes du Tour d'Espagne, dont l'Angliru, "un monstre", et La Cruz de Linares, "qui n'est pas plus facile". Après le succès qui l'a révélé en 2019, et son triomphe la saison dernière, Remco Evenepoel est en quête d'une troisième couronne sur la classique basque. "La forme devrait être bonne", "comme l'année passée", espère-t-il, "même si cela devrait être encore mieux que l'année dernière puisque les Mondiaux arrivent la semaine prochaine." En manque d'informations sur sa condition physique, le coureur de Schepdael a de bonnes sensations. "Je réagis bien à l'entraînement en altitude. J'en sors toujours bien, et frais." Avant de remettre son maillot arc-en-ciel en jeu à Glasgow, Evenepoel exposera donc pour la dernière fois celui-ci à San Sebastian. Pour lui faire honneur, il veut "essayer de gagner. C'est la seule chose spéciale qui me vient à l'esprit. Ce serait un très beau souvenir de conclure cette période avec une victoire." (Belga)