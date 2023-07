Conference League - L'entraîneur d'Aarhus reconnait que "le Club de Bruges était tout simplement trop fort"

"J'étais en état de choc à cause des 15 premières minutes. Elles ont été douloureuses", a déclaré l'Allemand de 54 ans en conférence de presse d'après-match. "La vitesse à laquelle le Club de Bruges a fait circuler le ballon nous a surpris. Ce n'est pas le rythme de nos derniers matches d'entraînement ou du match de championnat de dimanche contre Vejle. Nous n'avons pratiquement rien créé. Et leur deuxième but, juste après la mi-temps, a été fatal pour nous. Le match était alors terminé." Rösler ne croit pas vraiment à un retournement de situation lors du match retour de jeudi prochain au Ceres Park. "Après cette défaite 3-0, ce sera vraiment difficile. Aujourd'hui, nous avons tiré une bonne leçon: nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Nous sommes un club en transition. Nous sommes heureux d'avoir acquis cette expérience contre un tel adversaire. Nous ne pouvons pas aborder un tel match comme un match de championnat, car une équipe comme le Club de Bruges peut alors vous achever grâce à sa vitesse et à son ingéniosité technique. Le terrain les a aidés aujourd'hui, car il était rapide et glissant. Le Club de Bruges était tout simplement trop fort pour nous, et nous devons l'accepter." (Belga)