Coup d'Etat au Niger - Niger: la France "ne reconnaît pas les autorités" issues du putsch

"Nous réitérons dans les termes les plus fermes les demandes claires de la communauté internationale appelant à la restauration sans délai de l'ordre constitutionnel et du pouvoir civil démocratiquement élu au Niger", poursuit le Quai d'Orsay dans un communiqué. Le général Tchiani s'est présenté vendredi à la télévision publique comme "président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie", après un putsch qu'il a justifié par "la dégradation de la situation sécuritaire" dans un pays miné par la violence de groupes jihadistes. Le président français Emmanuel Macron, en déplacement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a condamné vendredi "avec la plus grande fermeté le coup d'Etat militaire" en cours au Niger, "dangereux" pour la région, et a appelé "à la libération" du président Mohamed Bazoum. "Ce coup d'Etat est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger, et pour toute la région", a relevé M. Macron. "C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum et à la restauration de l'ordre constitutionnel". Le Niger, un pays pauvre à l'histoire jalonnée de coups d'Etat, était l'un des derniers alliés de la France au Sahel, une région minée par l'instabilité, la précarité et les attaques jihadistes. Le coup d'Etat à Niamey est le troisième dans cette zone depuis 2020, après l'arrivée de militaires au pouvoir au Mali et au Burkina Faso. (Belga)