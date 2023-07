Défense: le Japon juge la menace nord-coréenne "plus grave que jamais"

Le rapport annuel du ministère japonais de la Défense, listant les menaces militaires les plus pressantes pour le pays et les moyens de garantir sa stabilité, souligne l'importance de la récente augmentation significative de son budget de la défense, alors que le monde entre dans ce qu'il appelle "une nouvelle ère de crise". Si le document est largement consacré à la puissance militaire croissante de la Chine et à l'invasion russe en l'Ukraine, Pyongyang y apparaît également comme une préoccupation majeure du Japon. "Les activités militaires de la Corée du Nord constituent une menace encore plus grave et plus imminente que jamais pour la sécurité nationale du Japon", souligne le livre blanc. "Il est supposé que la Corée du Nord a la capacité d'attaquer le Japon avec des armes nucléaires montées sur des missiles balistiques", ajoute ce rapport. Le livre blanc a été approuvé vendredi par le gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida sur fond d'accroissement par Pyongyang de la fréquence de ses essais de missiles. Jeudi, les médias d'État nord-coréens ont publié des photos de Kim Jong Un présentant au ministre russe de la Défense les armes les plus avancées de la Corée du Nord, notamment des missiles balistiques intercontinentaux et de nouveaux drones militaires. Les récents tirs de missiles de Pyongyang, dont les derniers en date ont eu lieu lundi, interviennent alors que Tokyo, Séoul et Washington renforcent leur coopération militaire pour contrer les menaces nucléaires croissantes du régime nord-coréen et l'influence de la Chine dans la région. (Belga)