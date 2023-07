Des courriels de la Défense britannique destinés au Pentagone envoyés au Mali

"Un petit nombre" de courriers qui devaient parvenir au Pentagone ont été envoyés au Mali à cause de l'omission accidentelle d'un "i" dans une adresse électronique. Les autorités britanniques ont envoyé des messages à une adresse se terminant par le nom de domaine ".ml" pour le pays Mali, au lieu de ".mil" pour l'armée américaine. L'erreur britannique a été révélée la semaine passée par le média The Times. Un porte-parole du ministère de la Défense affirme qu'une enquête a été ouverte "après qu'un petit nombre de courriels ont été transmis par erreur à une adresse électronique au nom de domaine erroné". "Nous somme confiants qu'ils ne contenaient pas d'information qui pourrait compromettre la sécurité opérationnelle ou des données techniques". "Toutes les informations sensibles sont partagées via un système prévu pour minimiser le risque de mauvaise adresse", a encore poursuivi ce porte-parole. Le Mali fait partie des six pays africains à qui le président russe Vladimir Poutine a promis l'envoi de blé après son retrait de l'accord céréalier pour le transport de grains depuis l'Ukraine via la mer Noire. Le groupe russe de mercenaires Wagner est aussi déployé au Mali. (Belga)