Donald Trump inculpé - L'ex-président américain visé par d'autres chefs d'inculpation

Les procureurs fédéraux, dans un document judiciaire publié jeudi, reprochent au favori de la primaire républicaine pour 2024 d'avoir tenté de faire effacer des images de vidéo-surveillance de sa résidence à Mar-a-Lago en Floride afin d'éviter qu'elles ne tombent aux mains des enquêteurs. Il est reproché à M. Trump ainsi qu'à deux de ses assistants d'avoir demandé à un employé de la résidence de "supprimer des images de vidéo-surveillance du Club de Mar-a-Lago pour éviter que ces images ne soient remises" à la justice. L'un des deux assistants, Walt Nauta, avait déjà été inculpé aux côtés de Donald Trump. L'inculpation du second, Carlos de Oliveira, est nouvelle. Ce dernier, selon l'accusation, "a insisté" auprès d'un technicien de la résidence, disant "que +le boss+ voulait que ce serveur soit effacé". Ces nouvelles accusations, a répondu l'équipe de campagne de M. Trump, "ne sont qu'une nouvelle tentative sans fin" de l'administration Biden pour "harceler" son prédécesseur. Le procureur spécial en charge de l'affaire, Jack Smith, "sait qu'il n'y a rien dans le dossier", ajoute le communiqué. Donald Trump a déjà plaidé non coupable et une juge a fixé, la semaine dernière, au 20 mai 2024 l'ouverture du procès, une première pour un ancien président. Ce nouvel élément dans l'affaire des archives de la Maison Blanche intervient le jour où les avocats du milliardaire républicain ont rencontré des représentants du ministère de la Justice dans le cadre d'une autre enquête concernant les tentatives de renverser sa défaite à l'élection de 2020, pour laquelle il pourrait également être inculpé. (Belga)