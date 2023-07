Euro 2032 - L'Italie et la Turquie introduisent une candidature commune pour organiser l'Euro 2032

"L'UEFA confirme qu'elle a reçu aujourd'hui (vendredi, ndlr.) une demande de la fédération italienne de football (FIGC) et la fédération turque de football (TFF) pour fusionner leurs candidatures individuelles en une candidature commune à l'organisation de l'Euro 2032", a précisé l'UEFA dans son communiqué. La Turquie, qui n'a jamais organisé l'Euro, a également introduit une candidature pour organiser l'Euro 2028 et doit faire avec la concurrence d'une candidature commune entre le Royaume-Uni et l'Irlande. Pour l'Euro 2032, la Turquie et l'Italie, toutes les deux candidates à l'organisation, ont donc décidé d'unir leurs forces. "L'UEFA va maintenant travailler avec la FIGC et la TFF pour s'assurer que les documents à soumettre pour leur candidature commune sont conformes aux exigences de la candidature." L'UEFA précise encore que "si la candidature commune est conforme aux exigences", elle sera présentée à son Comité exécutif qui doit se réunir le 10 octobre pour décider des pays-hôtes pour les Euros 2028 et 2032. Le prochain championnat d'Europe sera organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. (Belga)