Euro Hockey League - Le Watducks et le Léopold connaissent leurs adversaires sur la route du Final 8

Au premier tour, le Watducks, vice-champion de Belgique, affrontera les Anglais de Banbridge. En cas de qualification, les Waterlootois seront alors opposés aux Anglais d'Old Georgians ou aux Allemands de Mannheimer. Le Léopold affrontera lui les Allemands de Harvestehuder au premier tour puis le vainqueur du match entre les Autrichiens du Post SV Vienne et les Suisses du Rotweiss Wettingen en cas de qualification pour le second tour. Si le Watducks et le Léopold remportent leurs deux matches, prévus du 6 au 8 octobre à Barcelone, ils figureront parmi les quatre derniers qualifiés pour le Final 8. Champion de Belgique, La Gantoise est déjà qualifiée pour le Final 8 tout comme les Néerlandais de Pinoké, les Allemands du Rot-Weiss Cologne et les Espagnols de Madrid. (Belga)