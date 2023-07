F1 - GP de Belgique - Max Verstappen pénalisé de cinq places sur la grille de départ

La sanction de Verstappen vaut uniquement pour le Grand Prix dimanche et pas pour la journée consacrée à la course sprint samedi. Si le Néerlandais signe le meilleur temps des qualifications vendredi à 17h00, il s'élancera donc depuis la sixième place sur la grille dimanche. Né à Hasselt, Verstappen reste sur deux victoires au Grand Prix de Belgique. L'année dernière, il l'avait remporté après avoir démarré depuis la 14e place sur la grille. En 2021, il avait profité de l'arrêt de la course après seulement deux tours à cause de la pluie pour s'imposer. Le double champion du monde reste sur sept victoires de suite cette année et occupe largement la tête du championnat avec 281 points, 110 de plus que son équipier mexicain Sergio Perez. (Belga)