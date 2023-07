Feux de forêt en Grèce - Les feux de forêt en Grèce "sous contrôle", d'après le ministre de la Protection civile

Trois civils ont été tués au cours des dix derniers jours, alors que 667 feux de forêts et de brousse se sont déclarés dans le pays. Deux pilotes ont également trouvé la mort dans un accident à bord de leur canadair. Septante-quatre pompiers ont été blessés. Dans la plupart des cas, la cause des incendies a été attribuée à un "comportement négligent", a ajouté le ministre, selon qui les incendies sont d'origine criminelle, sans donner plus de détails. (Belga)