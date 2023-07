Foire agricole de Libramont - Après avoir réuni ses forces, la filière bois wallonne se dote d'une nouvelle direction

Filière Bois Wallonie se profile comme "l'organisme de référence" pour le développement économique et durable d'un secteur pourvoyeur de quelque 18.00 emplois au sud du pays. Pour y parvenir, Filière Bois Wallonie veut contribuer à augmenter la valeur ajoutée du bois produit durablement à travers sa transformation et valorisation en Wallonie. La volonté est aussi de créer de la cohésion entre les acteurs d'une filière historiquement très éparpillée. De quoi mettre un terme à un non-sens qui est de moins en moins perçu comme une fatalité: l'exportation de grumes de bois wallon (chêne, hêtre...) vers l'Asie et la Chine, où cette matière première noble est transformée avant, bien souvent, d'être réexpédiée et revendue en Europe sous forme de produit fini. Benoît Helsemans succèdera à la direction de Filière Bois Wallonie, dès la mi-août, à Emmanuel Defays, qui était à la tête de l'Office économique wallon du bois. Ce dernier a souligné l'évolution, au cours des 10 dernières années, du regard porté sur la filière bois et sur le rôle qu'elle est appelée à jouer. "De préoccupation mineure, le bois est devenu une ressource stratégique majeure", a-t-il résumé. Quant au futur directeur, il a également insisté sur l'importance "d'appuyer encore plus fort sur le bouton de l'innovation" et de lier production de bois et respect de l'environnement. Pour Benoît Helsemans, le bois est en effet "l'avenir et les racines d'une Wallonie durable". (Belga)