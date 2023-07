Foire agricole de Libramont - Les Engagés plaident pour un "nouveau contrat" entre la société et le monde agricole

Au cours du "petit-déjeuner" des Engagés, qui réunit traditionnellement sympathisants et élus du mouvement centriste, M. Desquesnes a estimé que ce contrat "doit être établi sur le long terme pour que les agriculteurs soient respectés et puissent investir sereinement pour leur permettre de tracer des perspectives claires pour leur avenir." L'élu wallon est revenu sur certains dossiers qui ont agité récemment le monde agricole wallon, comme la mesure relative à l'érosion des sols, espérant que l'accord intervenu au sein du gouvernement wallon apporte une issue définitive au dossier. "Les agricultrices et agriculteurs ne peuvent être à la merci d'aléas règlementaires qui rendent tout simplement impossible l'exercice de leur métier", juge François Desquesnes. Le député européen Benoit Lutgen est pour sa part revenu sur deux autres dossiers "chauds", à forte dimension européenne: la loi sur la restauration de la nature et la directive sur les émissions industrielles. L'ancien président du cdH s'est targué d'avoir œuvré, au sein de l'hémicycle européen, pour obtenir le vote de plusieurs amendements "particulièrement cruciaux pour les agriculteurs, les forestiers, les propriétaires et la nature". Alors que l'agriculture wallonne est vieillissante et peine à attirer les jeunes, Les Engagés suggèrent par ailleurs d'adapter les formations "pour maintenir et assurer une agriculture durable en Wallonie." Le mouvement appelle en outre au renforcement des circuits courts. Enfin, René Collin, député wallon et ancien ministre de l'Agriculture, natif d'Erezée, a martelé l'importance de préserver des services de proximité pour les citoyens en zone rurale. (Belga)