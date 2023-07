FOJE - La Belgique éliminée en quarts de finale en basket 3x3

La Belgique avec Youssef Nouhi, Maxim De Block, Tristan Boone et Leander De Maesschalck s'est inclinée 15-12 contre la France vendredi en quarts de finale. Boone a inscrit 6 points, De Maesschalck 3, Nouhi 2 et De Block 1. Lors de sa phase de poule, la Belgique avait battu la Slovénie (16-14) et le Portugal (19-11) et perdu contre la Lituanie (21-15). (Belga)