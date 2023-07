L'inflation est restée quasiment stable en juillet

Les principales hausses de prix enregistrées en juillet concernent les billets d'avion, l'électricité, les chambres d'hôtel, le gaz naturel, les légumes, les assurances incendie, les vacances organisées en Belgique, les restaurants et cafés, le poisson et les fruits de mer. Les boissons alcoolisées et les combustibles liquides ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice. L'inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) atteint en juillet 13,23%, contre 14,43% en juin. La contribution des produits alimentaires à l'inflation est actuellement de 2,56 points de pourcentage. L'inflation sur la base de l'indice santé diminue de 5,02% à 4,80%. L'indice santé lissé s'établit, quant à lui, à 124,79 points en juillet. L'indice santé est notamment utilisé pour l'indexation des loyers tandis que l'évolution de l'indice santé lissé (moyenne des indices santé des quatre derniers mois) détermine entre autres l'indexation des salaires des fonctionnaires et des allocations sociales en Belgique. L'indice des prix à la consommation a augmenté ce mois de 1,03 point, soit de 0,81%. (Belga)