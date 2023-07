Météo - La pluie continuera à rythmer notre météo jusqu'à samedi soir

Plus tard en soirée et au cours de la nuit prochaine, quelques averses potentiellement accompagnées d'orages sont encore prévues. Le signal est à nouveau plus important dans la moitié sud-est du pays, même si l'un ou l'autre épisode pourrait s'observer ailleurs. En Ardenne, des nuages bas pourront limiter la visibilité. Les minima varieront entre 14° et 17°. L'IRM a placé les provinces de Liège, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg en code d'avertissement jaune jusqu'à 7h00 samedi matin en raison de ces pluies attendues. Jusqu'à samedi soir, des averses pouvant parfois s'accompagner d'orages rythmeront notre météo. Le risque de précipitations sera d'abord plus marqué dans la moitié sud-est, avant l'arrivée d'une nouvelle zone d'averses par le littoral samedi matin qui traversera ensuite toutes les régions. Les températures maximales seront de saison vendredi et samedi (jusqu'à 23° ou 24°). Dimanche, il fera venteux et légèrement plus frais avec quelques ondées et des maxima jusqu'à 21° ou 22°. (Belga)