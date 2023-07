Météo - Les nuages et la pluie prolongent leur séjour

(Belga) Vendredi matin, la nébulosité restera souvent abondante avec de faibles périodes de pluie intermittentes, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Dans l'après-midi, des éclaircies se développeront principalement sur le centre et le nord du territoire avec un faible risque d'averse. Sur le sud et l'est du pays, ces averses seront un peu plus nombreuses et localement soutenues avec un risque d'orage. Les maxima oscilleront entre 18° sur les sommets ardennais et 23° ou 24° en plaine. Le vent sera souvent modéré d'ouest à sud-ouest.