Nombre de problèmes médicaux à l'étranger en baisse pour les affiliés à Europ Assistance

La grande majorité des demandes concernait des dépannages en Belgique et à l'étranger - 2.887 dossiers -, un secteur où le nombre de dossiers est en hausse de 2,5% comparé à juillet 2022. En juillet 2022, l'entreprise avait fait face à une hausse de 53% du nombre de problèmes médicaux par rapport à juillet 2021, l'été 2022 étant exceptionnel à plus d'un titre, avec un exode estival particulièrement important des Belges faisant suite à la pandémie de Covid 19, nuance Europ Assistance. Les fortes chaleurs dans la région méditerranéenne se traduisent aussi dans le nombre de dossiers médicaux ouverts notamment en Espagne et en France où ils sont en augmentation de 3% chacun par rapport à 2022. ? La grande majorité des dossiers médicaux ont été ouverts en France (21%) et en Espagne (Espagne continentale + îles: 15%), viennent ensuite l'Italie (7%) et la Grèce (4%). A noter également en regard de ces chiffres que les vacances scolaires d'été pour les francophones n'ont débuté cette année que le 8 juillet, soit une semaine plus tard que les vacances des néerlandophones. (Belga)